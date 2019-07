Massimiliano Leva

A volte una canzone può davvero cambiare tutto. «Per noi è stato così. Anche se il successo che arrivò lo stavamo cercando in ogni modo». Parola di Gerry Beckley, anima degli America, stasera al Carroponte d Sesto San Giovanni. La canzone è A horse with no name, ormai un classico del loro repertorio e del folk rock americano. L'anno era il 1972. Da allora, la vita di tre ragazzi - gli statunitensi Gerry Beckley e Dan Peek (che abbandonò il gruppo nel 1977 ed è morto nel 2011) e l'inglese Dewey Bunnell - cambiò per sempre, con un successo che non conosce confini. «Non abbiamo un segreto. Abbiamo sempre lavorato duramente, facendo concerti senza sosta da ormai 50 anni», spiega Beckley.

Nel '74, avete lavorato anche con George Martin, produttore dei Beatles, che vi portò enorme fortuna. Che ricordo ha di lui?

«Ci fu presentato dal nostro manager. Era una persona amabile e di gran talento. Abbiamo lavorato per sette dischi a cominciare dal nostro quarto album Holiday, che fu il nostro primo grande best seller».

All'epoca cosa vi spingeva di più a suonare?

«Senza dubbio la passione innocente per la musica, per gli ideali di quel periodo, e le nostre capacità come musicisti. Nulla più. Ma, per dire, nessuno si sarebbe immaginato il successo che poi è arrivato».

Chi erano i vostri idoli di allora e quali quelli di oggi?

«Non siamo cambiati nei nostri gusti. Agli esordi sognavamo i Beatles e i Beach Boys: due band capaci di scrivere melodie incredibili. Anche oggi, dovessi scegliere, direi loro».

Così vi spinge tuttora a macinare concerti su concerti?

«Sempre la grande soddisfazione suonare la nostra musica al nostro pubblico».

Doveste ricominciare da zero, c'è qualcosa, anche solo una, che cambiereste in tutti questi anni di carriera?

«No, sarei pronto a rifare tutto da capo».

