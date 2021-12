Massi sulla ferrovia, deraglia il treno pendolare: 7 contusi

Attimi di paura ieri mattina a Cedegolo, in Valle Camonica, nel Bresciano, lungo la linea ferroviaria Brescia-Edolo dove un treno di Trenord ha colpito alcuni grossi franati dal costone della montagna. Dopo l'urto il convoglio è uscito dai binari ed ha rischiato di finire nel fiume Oglio. A bordo c'erano 15 passeggeri: per fortuna nessuno è rimasto ferito gravemente, sette hanno riportato solo lievi contusioni.

La tragedia si è sfiorata alle 6,30 sul treno 1917 partito da Edolo alle 5,54 e diretto a Brescia con a bordo studenti e pendolari. Nei pressi di una galleria prima della stazione di Cedegolo il macchinista ha visto franare la montagna sopra la linea ferroviaria ed ha tirato il freno di emergenza, riuscendo così a limitare l'impatto contro un masso di più di un metro cubo. Solo lievi contusioni per i passeggeri, che sono stati fatti scendere dal treno in sicurezza ed evacuati verso le stazioni di Cedegolo e Malonno. Sul posto è intervenuta la Polfer. Le attività per liberare la linea e valutare lo stato del costone roccioso sono proseguite per tutto il giorno. La circolazione è stata sospesa tra le stazioni di Edolo e Cedegolo: Trenord ha attivato dei bus sostitutivi.



