Massaro e sofferenza: col Messico finisce 1-1

Venerdì 29 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco ZorzoUna sofferenza continua. Il Mondiale made in Usa 1994 per gli azzurri di Arrigo Sacchi si arricchisce di un'altra pagina da fanta-horror. Dopo il ko con l'Irlanda all'esordio e la vittoria-thriller (in 10) sulla Norvegia, ecco il pareggio col Messico. Italia agli ottavi da ripescata. Nel gruppo E tutte a 4 punti, ma azzurri terzi e premiati in virtù di un gol segnato in più (2 a 1) con la stessa differenza reti +0 della Norvegia (proprio com'era accaduto all'Italia Mundial di Bearzot nel 1982 col Camerun).La sfida di Washington con i messicani è una sorta di girone infernale dantesco: Berti, Casiraghi e Roberto Baggio non pervenuti. Eppure gli azzurri dopo un primo tempo contratto e nervoso passano in apertura di ripresa (48') grazie a Massaro, che infila Arlecchino-Campos (divisa multicolore improponibile), ma poi si perdono nel più classico dei bicchieri d'acqua. Fino al pareggio dei centroamericani firmato Bernal al 58'. L'ultima mezz'ora (abbondante) è quasi da tragicomiche. Alla fine la squadra di Arrigo Sacchi passa, ma è una qualificazione senza gloria. Ma il bello (con i rigori fatali in finale contro il Brasile) deve ancora venire.(11/continua)riproduzione riservata ®