Massacrato con una mazza da baseball

Salvatore GarzilloLo ha quasi ucciso con un colpo di mazza da baseball alla testa solo perché aveva urtato lo specchietto della sua auto durante un sorpasso. È questo il movente della brutale aggressione da parte di un uomo di 64 anni, B.D., arrestato ieri per il tentato omicidio di un 57enne con cui aveva avuto un banale incidente stradale.Erano le 6,20. Il 64enne viaggiava sulla sua Citroen quando alla rotonda tra via Selvanesco e via Ripamonti una Bmw lo ha sorpassato e ha toccato lo specchietto. Una manovra probabilmente azzardata che comunque non ha provocato danni, ma tanto è bastato per far scattare la furia: l'uomo ha inseguito per circa cento metri l'altra vettura finché è riuscita a bloccarla tagliandole la strada. A quel punto il 64enne è sceso brandendo la mazza di legno e ha colpito l'altro automobilista. Secondo i testimoni avrebbe infierito sulla vittima anche quando era ormai a terra privo di sensi.Alla scena ha assistito un agente della polizia locale libero dal servizio, che dopo aver chiamato i rinforzi è riuscito a fermare l'aggressore ancora agitato per la scarica di adrenalina. Il 64enne è un autista di bus di una linea privata, è incensurato, non risulta abbia avuto in passato reazioni violente, anche se portare una mazza da baseball in auto non è rassicurante. Non ha spiegato il suo gesto né sembra abbia chiesto scusa. Il ferito è stato trasportato d'urgenza al Policlinico per un forte trauma cranico. Al momento è in prognosi riservata e le condizioni permangono gravi.riproduzione riservata ®