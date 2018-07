Massacrarono i controllori catturate le belve del bus

Mercoledì 4 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Salvatore GarzilloLe immagini in bianco e nero del sistema di sorveglianza restituiscono tutta la violenza di un'aggressione gratuita e brutale che è costata alle vittime una prognosi di 40 e 90 giorni. La notte del 13 maggio scorso sono stati picchiati da tre passeggeri ubriachi in piazzale Cadorna, tre uomini inferociti per aver perso il bus della linea sostitutiva della M2 a Porta Genova. Grazie alle telecamere a bordo del mezzo la polizia ha individuato gli aggressori e ieri è stata eseguita l'ordinanza di custodia in carcere nei confronti di un 17enne, R.L., del 23enne Lorenzo Pierre Lablache, e del 25enne Leon Wisem Mohamed Touil. Tutti italiani e tutti accusati di lesioni gravi in concorso, interruzione di pubblico servizio, violenza e minaccia.I due maggiorenni vivono nella zona di via Creta e hanno precedenti: Lablache per resistenza, lesioni e minaccia, Touil per resistenza, minaccia, rapina e spaccio di droga.L'episodio è avvenuto tra le 3,15 e le 3,45 del 13 maggio ed è iniziato a Porta Genova, dove il gruppo di uomini ha dato in escandescenze dopo aver tentato inutilmente di salire sul bus affollato della linea sostitutiva. Per farsi spazio non hanno esitato a colpire altri passeggeri, il conducente si è accorto dall'atteggiamento molesto dei tre e appena ha notato che erano scesi per consentire ad altri di uscire, ha chiuso le porte lasciandoli fuori ed è ripartito. Non l'hanno presa bene. I tre si sono parati davanti al mezzo e hanno costretto l'autista a bloccare in due occasioni la corsa, minacciando di lanciargli una bottiglia di vetro contro il parabrezza. Dopo alcuni minuti di concitazione è riuscito ad allontanarsi e ha chiesto aiuto alla centrale. Non molto tempo dopo è arrivata un altro mezzo sostitutivo, i tre sono saliti e una volta raggiunto piazzale Cadorna hanno sfogato la loro frustrazione sui primi due dipendenti di Atm incontrati. Senza dargli neppure la possibilità di difendersi o prepararsi alla lite, li hanno colpiti con calci e pugni, infierendo su di loro anche mentre erano a terra. Uno dei controllori è ritornato in servizio lunedì, l'altro ha ancora un lungo percorso di riabilitazione.riproduzione riservata ®