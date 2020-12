Masimo Sarti

Un punto, di cuore e di voglia, contro gli eventi avversi. Il Milan agguanta al 91' il 2-2 a San Siro con il Parma, in una gelida serata in cui i ducali segnano due gol su tre tiri nello specchio della porta avversaria, in cui i rossoneri colpiscono tre legni, si vedono annullare dal Var un gol a Castillejo e devono accusare in corso d'opera i ko di Gabbia (trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro da valutare dopo appena 5' di gioco) e di Bennacer (problemi muscolari) nella ripresa.

Stefano Pioli deve ringraziare Theo Hernandez, autore di una doppietta, con l'apoteosi nella sventola mancina che nel recupero evita al Milan una sconfitta immeritata. Partita che assomiglia tremendamente a quella dello scorso 8 novembre con l'Hellas Verona, altro 2-2 acciuffato in extremis da Ibrahimovic, questa volta costretto a guardare il match da bordo campo.

I rossoneri conservano l'imbattibilità in campionato, ma in una giornata in cui vincono tutte le rivali vede assottigliarsi il vantaggio in classifica, ora di 3 punti sull'Inter, 4 su Napoli e Juventus. «Serata storta. Siamo stati un po' molli all'inizio e la gara si è fatta difficile. Siamo riusciti a riprenderla e questo è positivo. Potevamo far gol prima, ma questa squadra ha cuore e volontà», afferma Pioli. Sempre in testa, ma con la graduatoria più corta: «La squadra è ambiziosa, sino a oggi nessuno ci ha messo sotto, neppure le grandi di questo campionato. Ce la siamo giocata con tutti. Firmare per il quarto posto? L'unica cosa che firmerei adesso è un rinnovo di contratto», osserva poi con un sorriso il tecnico del Milan.

Partita incredibile dopo il vantaggio al 13' di Hernani, propiziato da un break sulla sinistra di Gervinho. Il pari di Castillejo al 24' viene invalidato per un offside millimetrico, scovabile solo dalle linee del Var. Poi l'allucinante doppio incrocio dei pali colpito nella stessa azione da Brahim Diaz e Calhanoglu, che si ripete a stretto giro con una punizione sul palo. Il Milan, con Leao e Hauge al posto di Brahim Diaz e Castillejo, riprende a pressare a inizio secondo tempo. Terzo legno personale al 51' di Calhanoglu (traversa), con beffa acuita al 56' dal raddoppio del Parma, al 56', in contropiede, con una zuccata di Kurtic. Hernandez ha l'enorme merito di riaprire immediatamente il match (58'), sempre di testa. La partita sembra però stregata per la capolista, sino al sinistro al fulmicotone di Theo l'imprendibile, che al 91' mette per il Milan almeno parzialmente le cose a posto.

