Masimiliano LevaUna leggenda come Freddie Mercury è qualcosa di insostituibile. Ma i Queen, stasera dal vivo al MediolanumForum, dal 2012 hanno deciso di andare avanti.La forza e il carisma di Mercury sono ancora vivi tra i fan, che non hanno mai smesso di amare La Regina. Così, eccoli sul palco di Assago con Adam Lambert alla voce, nella formazione che per tre quarti rimane sempre quella originale. La line up di album storici e classici del rock come A day at the opera: Brian May, il genio alla chitarra, Roger Taylor alla batteria e John Deacon al basso.Al posto di Mercury ora c'è lui, Lambert: classe 1982, americano di Indianapolis, vincitore del contest American Idol. Dal 2012 appunto gli tocca il difficile ruolo di vocal man sulle note impossibili cantante una volta da Freddie Mercury. Prima, dopo la scomparsa dello storico frontman della band, i Queen ci avevano provato con Paul Rodgers, ex voce dei leggendari Free, una delle band a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta più amati dai fan del rock. «A quei tempo non sapevo se avesse un senso continuare», ha dichiarato May. Suonarono qualche brano con Rodgers e le cose andarono a finire in un altro modo. I Queen ritrovarono la voglia di stare sul palco. Poi nel 2008 la fine del rapporto anche con il primo sostituto di Mercury, per passare qualche anno dopo a Lambert. «Rodgers era un grande ma forse persino un po' troppo rock per noi», ha spiegato il batterista Roger Taylor. «Con Adam invece abbiamo trovato la voce giusta, che fa pe noi ma soprattutto per i fan che vogliono rivivere la magia delle nostre canzoni storiche».Arrivato secondo nel 2008 a American Idol, dopo aver inciso tre album come solista, Lambert è ormai uno del gruppo (cosa che Rodgers a tutti gli effetti non è mai stato). Con lui i Queen hanno ritrovato la magia sul palco e la capacità di muoversi liberi nel territorio sonoro del gruppo. Lo sanno bene anche i fan, che ogni volta affollano i loro concerti per ascoltare brani immortali e dedicare sempre un pensiero a Freddie.riproduzione riservata ®