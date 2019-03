Maschi e coppie malati di social

Zelig e web. Stasera due debutti con questo denominatore: la scuola Zelig ai teatri Manzoni e Nazionale, e a fare da fil rouge il tema del web, la rete telematica che ha catturato tutti noi. Al Manzoni è Antonio Ornano a portare il one man show Non c'è mai pace tra gli ulivi (fino al 27 marzo, ore 20.45), lamento ad alto tasso comico su come si sia diventati sudditi dell'algoritmo. Nell'era dell'overdose dell'informazione, è lei che viene a cercare noi e non viceversa. Il risultato? Siamo sempre più schiavi delle nostre convinzioni: ma i dubbi sono la ginnastica del cervello.

Sul palco di piazza Piemonte, invece, Katia Follesa e Angelo Pisani sono i protagonisti di Finché social non ci separi (data unica, ore 21) esilarante terapia di coppia sulle nevrosi che possono dividere due cuori innamorati. Tra le tante idiosincrasie, il più temuto è proprio il social network, che sia Facebook, Instagram o Whatsup. Ecco perché, nello spettacolo-terapia, una buona volta i cellulari del pubblico dovranno rimanere accesi. (F.Gat.)

