Mascherine, si va avanti

Naso e bocca coperti. L'obbligo di indossare la mascherina all'aperto, oppure un foulard, è prorogato fino al 14 luglio e poi si vedrà: in strada come nei parchi.

La misura per evitare la diffusione di goccioline, che possono trasmettere il virus, rimane nonostante il caldo che la rende più difficile rispettare, soprattutto per alcune fasce della popolazione più sensibili, come gli anziani. Permane anche l'obbligatorietà di misurare la temperatura corporea ai dipendenti sui luoghi di lavoro. Lo ha annunciato, ieri, di buon mattino, il governatore Attilio Fontana, firmando poi la nuova ordinanza nel pomeriggio che concede anche un po' più di libertà: infatti, dal 10 luglio riaprono discoteche e balere; e si potranno praticare gli sport da contatto, come le partite di calcetto. Ciò che fa più discutere e comunque la questione delle mascherine, fastidiose con l'afa di luglio. «Fa caldo, ma abbiamo parlato a lungo con gli esperti», dichiara Fontana «e per una questione di precauzione sia giusto proseguire in questa direzione, visto che i numeri del contagio stanno andando bene». E restano pur sempre altalenanti, infatti ieri sono stati 78 i nuovi casi di coronavirus, pari al 61% dei nuovi casi totali. La Lombardia era stata la prima Regione ad adottare l'obbligo il 4 aprile e sarà l'ultima a revocarlo. Non è poi da escludere che a settembre sia ancora necessario coprirsi naso e bocca. «Il virus c'è. La nostra normalità deve essere una normalità diversa», sottolinea l'assessore al Welfare Giulio Gallera. «Vedremo se a metà luglio si potrà abbandonare la mascherina temporaneamente. E a settembre valuteremo con gli esperti».

Sempre su fronte sanità la Regione oggi approverà una delibera che investe 15 milioni per le assunzioni di infermieri specializzati. «Saranno impiegati sul territorio, non negli ospedali», chiarisce Gallera. «Quindi gli infermieri a domicilio che assistono malati cronici; quelli delle unità speciali di assistenza domiciliare (Usca) e quelli destinati a tracciare i nuovi contagi da Covid, così da prevenirne la diffusione».

