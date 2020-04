Mascherine, scoppia la polemica

Greta Posca

Mascherina per tutti, il giorno dopo arrivano le polemiche.

La decisione drastica della Regione di obbligare tutti i lombardi a dotarsi di mascherina per uscire di casa fino al 13 aprile, ovvero di proteggere bocca e naso, genera perplessità e polemica, soprattutto per la carenza della materia prima.

Anche ieri il presidente Attilio Fontana è stato drastico a chi alzava il sopracciglio sulla effettiva valenza di una protezione della maschera. «Piuttosto che niente è meglio piuttosto», vale a dire copritevi come potete, anche con una sciarpa o un foulard, se non avete una mascherina. «Lasciatemi dire - si è espresso sui social - che è un po' disorientante ricevere questa disposizione dalla Regione e sentire Angelo Borrelli, il capo della Protezione Civile persona che stimo, dire io non la metterò e terrò le distanze». Questo non significa che il sindaco non si adegui: «Voglio rimanere fedele a ciò che ho detto dall'inizio e cioè le ordinanze, le direttive vanno applicate e non discusse perciò non posso che dirvi applichiamo questa ordinanza della Regione Lombardia». In serata, Borrelli ha chiarito il suo pensiero, spiegando di essere stato «nuovamente frainteso». «È importantissimo l'uso della mascherina e l'ordinanza della Lombardia - ha detto - va rispettata, è importante dove non si riesce a rispettare la distanza».

In merito alla totale assenza di mascherine, ieri Fontana ha fatto sapere che la Lombardia, dopo l'ok dall'Iss, attraverso la Protezione civile ha iniziato a distribuire i tre milioni di mascherine made in Lombardia gratuite. Le si potrà trovare dai tabaccai, edicole, nei supermercati, alimentari, Poste. Da domani dovrebbero invece arrivarne 300mila in farmacia per i soggetti fragili. Per molti, ma non per tutti, come chiarito dall'assessore alla protezione civile Pietro Foroni: «La mascherina sarà data a chi ne è privo - ha spiegato - o a determinate categorie di persone fragili». In pratica «chi non ne ha bisogno non la prende, non è un gadget, è per utilità pubblica». A Milano l'ordinanza è stata pressoché rispettata. Già nei giorni scorsi, la percentuale di volti coperti da mascherine nelle strade era molto alta e ieri si sono aggiunti foulard e sciarpe su naso e bocca. In generale, in pochissimi sono usciti a volto scoperto: qualche rider, qualcuno in giro con il cane, ma davvero poche eccezioni in una domenica di sole con pochissima gente in giro.

