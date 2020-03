Mascherine on line vendute al 400% in più

Mascherine e gel disinfettanti venduti on line a un prezzo superiore del 400 per cento rispetto a quello di mercato. Continuano le indagini della procura di Milano e della Guardia di Finanza sui prodotti medico sanitari venduti a prezzi stellari in tempi d'emergenza Coronavirus. I finanzieri del comando provinciale di Milano hanno sequestrato prodotti disinfettanti messi in vendita on line da nove ditte lucrando, a danno dei consumatori sulla crescente diffusione del virus.

Le indagini coordinate dai pm Eugenia Bianca Maria BaJ Macario e Maura Ripamonti, condotte dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Milano, si sono basate «sull'analisi dell'imponente mole di dati messi a disposizione dai gestori dei principali portali di commercio elettronico, permettendo di individuare nove aziende» sia italiane che straniere «attive in Italia, che hanno innalzato i prezzi» dei prodotti. L'ipotesi di reato è di manovre speculative su merci considerate essenziali. Le indagini e i sequestri si sono concentrati nel centro di distribuzione logistica di Amazon in provincia di Piacenza e «presso rivenditori anche privati in provincia di Napoli e Bologna, consentendo di sequestrare alcune centinaia di mascherine protettive e prodotti disinfettanti per l'igiene personale».(V.Gol.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Marzo 2020, 05:01

