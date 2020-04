Mascherine non omologate multato rivenditore cinese

Un italiano e due cinesi sono stati sorpresi dalla polizia, nel corso di una compravendita di 20mila mascherine senza certificazione CE. I poliziotti mercoledì hanno notato in via Prina una donna cinese che indicava all'italiano di parcheggiare la propria auto accanto a un furgone guidato da un connazionale. I poliziotti sono intervenuti appena i due uomini hanno iniziato a spostare scatole dal furgone all'auto. L'italiano di 42 anni, titolare di un negozio di elettronica nel Varesotto, stava comprando 10mila mascherine dal 52enne cinese servendosi della donna come intermediaria. All'interno del mezzo c'erano altre scatole che contenevano ulteriori 10mila mascherine che si sospetta potessero essere destinate a un altro cliente. Il materiale è stato sequestrato e il 52enne cinese sanzionato per un totale di 6.400 euro.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Aprile 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA