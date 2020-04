Mascherine agli autisti e ai residenti case popolari

Sono duecentomila le mascherine che la Regione distribuisce agli autisti del trasporto pubblico, cui fa eco il Palazzo Marino che ne consegnerà 300mila tra i residenti delle case popolari gestite da Mm e da Aler. La Regione tra ieri e oggi consegna 200 mila mascherine agli addetti del trasporto pubblico locale. «Già rifornito l'Agenzia del Trasporto Pubblico di Milano, Monza, Pavia e Lodi. Nelle prossime ore copriremo il resto del territorio», scrive il presidente Attilio Fontana su Facebook

Il Comune di Milano da oggi darà 300 mila mascherine ricevute in dono dalle «famiglie cinesi abitanti a Milano e che saranno distribuite nei prossimi giorni a tutti gli abitanti delle case popolari, casa per casa, porta per porta ad opera di oltre 100 tra volontari, operatori della Protezione Civile e e vigili», scrive a sua volta il sindaco Giuseppe Sala su Fb.

