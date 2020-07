Mascherina o distanza

Greta Posca

Stasera, ore 24: allo scoccare della mezzanotte anche i lombardi potranno fare come gli altri italiani: togliersi la mascherina.

È stato un parto difficile, quello della Regione, ma alla fine la decisione è arrivata sul filo di lana: da domani la mascherina si dovrà continuare a tenere sul viso anche all'aperto solo nei casi in cui non si potrà assicurare il distanziamento interpersonale anti-contagio. Per i luoghi pubblici al chiuso o sui mezzi di trasporto invece non cambia nulla: l'obbligo di indossare la mascherina resta in vigore.

L'ordinanza regionale è pronta ma manca ancora la firma del governatore Attilio Fontana: provvederà oggi, quando scade l'ultima ordinanza: era il 29 giugno e mentre nelle altre regioni gli italiani avevano già ricominciato ad andare in giro con la mascherina parcheggiata sul polso o su un gomito, la Lombardia rinnovava - con la sua curva epidemica ancora ballerina - l'obbligo di coprire naso e bocca anche all'aperto con mascherine o altri indumenti come sciarpe e foulard.

Secondo fonti di Palazzo Lombardia, la nuova ordinanza che Fontana si appresta a firmare recepisce le indicazioni del comitato tecnico-scientifico, che si è riunito in Regione per tutto il pomeriggio di ieri. In serata la decisione, che sarà formalizzata oggi con la firma del governatore in calce all'ordinanza: da domani i lombardi dovranno avere sempre la mascherina con sé, ma dovranno indossarla all'aperto solo nelle situazioni in cui non si riesca a tenere le distanze. Una formula che al momento sembra ancora vaga e che dovrà essere verificata sul campo: al cittadino viene lasciata infatti una certa discrezionalità nel selezionare le situazioni a rischio in cui è meglio indossare la mascherina.

La decisione era attesa, ma a Palazzo Lombardia hanno voluto avere le ultime rassicurazioni - dati alla mano - dagli esperti del comitato scientifico. E toccano ferro, perché il virus circola ancora.

