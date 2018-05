Martiri, quando la fede diventa fanatismo

Martedì 22 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Olga BattagliaA Benjamin non piacciono i videogame, i social e gli smartphone. Non vuole uscire la sera, non avere orari, stare con gli amici, insomma fare quel che ci aspetterebbe da un adolescente. Benjamin è un ragazzino anomalo: l'unica cosa che gli interessa è la sua Bibbia tascabile. Da quando l'ha scoperta, se la tiene sempre in tasca e la usa come strumento di affermazione nel mondo. Al punto di rifiutarsi di seguire le lezioni di biologia, di cui non condivide i presupposti. La sua è una ribellione capovolta: agli adulti non chiede libertà, ma regole e dogmi.Si intitola Martiri la pièce del tedesco Marius von Mayenburg scelta dal regista Bruno Fornasari come ultima produzione della stagione del Filodrammatici, in prima nazionale da questa sera.Una commedia acida e spiazzante che ragiona sullo smarrimento contemporaneo. Con cast di giovani attori neodiplomati.Dal 22 maggio al 3 giugno. Teatro Filodrammatici. Via Filodrammatici 2. Orari diversi. Ingresso 22-11 euro.