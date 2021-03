Martinelli: «Milano-Sanremo stellare ma vedo gli italiani solo outsider»

Piergiorgio Bruni

Domani è il gran giorno. Anche se in un anno così assurdo come questo 2021 in piena pandemia, la Milano-Sanremo ha sempre un fascino particolare. Apre di fatto la stagione delle grandi classiche di ciclismo, senza pubblico ma sempre fascinose e bellissime. Giuseppe Martinelli è uno degli uomini simbolo del ciclismo italiano. Storico direttore sportivo di Marco Pantani alla Mercatone Uno, è tuttora uno dei guru del mondo delle bici internazionale.

Che Milano-Sanremo sarà?

«Bella come ogni volta. Quest'anno, poi, dopo la Tirreno-Adriatico e la Parigi-Nizza, dove Van der Poel, van Aert e Pogaar se le sono dati di santa ragione, assisteremo a uno spettacolo incredibile».

Gli italiani riusciranno a essere protagonisti?

«Mi auguro possano essere della partita. Tuttavia sono convinto che saranno comunque pronti a dare battaglia fin dalla partenza».

Qual è il suo ricordo più bello legato a questa corsa?

«Sicuramente il successo che abbiamo ottenuto con Chiappucci nel 1991. Ma pure nel 1999, quando Marco Pantani ha attaccato sulla Cipressa e solamente un grande Bartoli è riuscito a tenergli botta».

Ha parlato di Van der Poel, van Aert e Pogaar. L'Italia del ciclismo potrà arrivare a quei livelli?

«Se guardiamo a quello che c'è ora, oltre Ganna e Ciccone, dovremo aspettare che le nuove generazioni emergano. Penso, ad esempio, a Ballerini: sta bruciando le tappe, però deve ancora lavorare molto».

Capitolo corse a tappe: Nibali è forte ma non più giovane e Aru sembra un passo indietro.

«L'obiettivo è quello di essere della partita, giorno per giorno. Ci saranno due cronometro: uno come Ganna le può vincere».

Questo 2021 che anno sarà per i colori azzurri?

«Spero si possa proseguire così come abbiamo iniziato. Nonostante le difficoltà, non ultima quella pandemica, direi che siamo andati abbastanza bene. C'è ancora tanto da fare, soprattutto in vista dei Giochi di Tokyo».

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Marzo 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA