Martedì pomeriggio due poliziotti in servizio in zona San Siro hanno sentito un forte odore di marijuana provenire dal primo piano del palazzo in via Ricciarelli 22, lo stesso dove il 22 maggio scorso il 25enne Alijca Hrustic ha ucciso il suo bambino di 2 anni, Mehmed. Dalla finestra si è affacciato il proprietario, un uomo di 51 anni, che ha subito mostrato un certificato medico che lo autorizza ad assumere 0,4 grammi di cannabis per uso terapeutico a causa di una placca di metallo inserita nel ginocchio.

Gli agenti hanno voluto comunque entrare in casa per fare un controllo e qui hanno scoperto una piccola serra attrezzata di tutto punto per la produzione. L'inquilino, che ha precedenti anche specifici, aveva materiali per la coltivazione (lampade, ventilatori, impianto di irrigazione), poco più di un chilo di marijuana e 168 grammi di hashish. Il certificato del dottore non gli ha evitato l'arresto per spaccio.(S.Gar.)

Giovedì 13 Giugno 2019, 05:01

