Martedì da leoni per libri e musica: dallo sbeffeggio social alla grande musica di Enrico Ruggeri per finire con lo splendore del Cenacolo.

Al Mondadori Megastore alle 18.30 il collettivo Johnny Pagante presenta Destinazione privé (Mondadori). Il collettivo è nato nel 2010 a Milano su Fb per prendere in giro lo stile di vita alla milanese soprattutto riferito al mondo delle pierre. Poi l'evoluzione musicale con pezzi su youtube come Entro in pass e La Shampista. Destinazione privé è il primo romanzo.

Enrico Ruggeri non ha bisogno di presentazioni. Oggi l'artista incontra il pubblico a La Feltrinelli di piazza Piemonte (ore 18.30), per raccontare il nuovo album Alma. Si gioca in casa con Il Cenacolo di Leonardo da Vinci del fotografo Maurizio Galimberti, famoso per i suoi collage formati da Polaroid. Il volume edito da Skira, a cura di Federico Mininni, è presentato alle 18 al Convento di Santa Maria delle Grazie. (P.Pas.)

