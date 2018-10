Marquez, settimo sigillo mondiale: tremano i record di Agostini e Rossi

Lunedì 22 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Sempre più nella leggenda. Marc Marquez trionfa anche a Motegi (Giappone) e si porta a casa il quinto titolo della MotoGP, il terzo di fila e il settimo totale nel Motomondiale. Numeri impressionanti quelli dello spagnolo della Honda, capace a 25 anni di superare le statistiche di Valentino Rossi e raggiungere in classifica due miti come John Surtees e Phil Read e mettere nel mirino i nove titoli proprio del mentore Rossi e di Mike Hailwood. E vista la giovane età, trema anche Giacomo Agostini (15). «Sono contento solo se vinco e quindi questa è la mia motivazione. Ora voglio festeggiare, poi penserò al 2019 dove ci sarà ancora più pressione e voglia di confermarmi». Il pilota di Cervera ormai è una macchina perfetta difficile da battere. E lo sa bene Andrea Dovizioso, Gli elogi sono d'obbligo per Marquez ma avverte la Ducati: «Siamo stati forti tutto l'anno e questo ci rende sereni. Ora dobbiamo inventarci qualcosa per battere Marc perché essere veloci non basta». (D.Pet.)