Marotta vota Spalletti «A lungo nell'Inter»

Alessio Agnelli

MILANO - «Antonio Conte è libero, ma Spalletti merita fiducia. Icardi? Uno dei migliori attaccanti in circolazione: a giugno decisive la nostra e la sua volontà». In casa Inter sono i temi del momento e quelli più discussi da addetti ai lavori e tifosi, divisi sull'argomento riconferma o doppio addio. Ma, a riavvicinare Luciano Spalletti e Mauro Icardi al nerazzurro anche per l'anno che verrà, è stato l'amministratore delegato dell'area sportiva, Beppe Marotta, primo responsabile del nuovo progetto e pronto a ribadire la massima fiducia in entrambi.

Ai microfoni di Radio Anch'io Sport, il dirigente varesino ha smentito, infatti, i contatti con l'ex tecnico di Juventus e Chelsea, derubricandoli a «semplici voci, conseguenza del fatto che Antonio Conte è libero e con un profilo di allenatore vincente che potrebbe fare al caso nostro - ha proseguito Marotta nella prima mattinata di ieri -. Ho avuto modo di lavorare con lui, è un allenatore che si inserisce in modo molto forte, ha vinto con Juventus e Chelsea, ha fatto grandissime cose in Nazionale ed è normale venga accostato a questa o quella società a seconda dei momenti. Ma noi abbiamo Spalletti, che, al di là dei due anni di contratto (fino al 2021, a 4,5 a stagione, ndr), va elogiato per i risultati ottenuti. Abbiamo gli stessi punti dell'anno scorso, siamo terzi, l'obiettivo Champions è a portata. Ed è giusto dargli fiducia».

Quindi il capitolo Icardi, chiuso per molti ma non per l'ad. «Percentuali di permanenza? Difficili da fare. Mauro è una risorsa importante, ha 26 anni e ancora due di contratto, lo considero uno dei migliori giovani e tra i più forti attaccanti in circolazione. Le valutazioni verranno fatte al momento giusto. La volontà del club è importante, poi conta pur e quella del ragazzo». Per Icardi resta l'ipotesi di uno scambio con Dybala, «oggettivamente molto forte, sebbene in un processo di momentanea involuzione - ha concluso Beppe Marotta -. Il mercato? Per colmare gap con la Juve ci vorrà ancora qualche anno. Ma dobbiamo crescere in esperienza e cultura vincente. Stiamo trattando con Godin, uno che incarna questi valori. L'obiettivo degli Zhang è migliorare di anno in anno. Anche se l'FFP non ci lascia tantissima possibilità di investire».

