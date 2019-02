Marotta: «Vedremo cosa farà Dybala...»

MILANO - «Paratici? Se aspetta giugno per vedere cosa succederà con Icardi, per noi vale la stessa risposta per Dybala. Vedremo a giugno cosa farà»

Firmato Beppe Marotta, che non ha gradito le esternazioni del suo ex braccio destro su Maurito e non gliel'ha mandate a dire. Juve in pressing per Icardi? E Inter su Dybala, anche se solo «con ironia» per ora «vista un'affermazione di Paratici a mio giudizio fuori luogo - ha proseguito l'ad nerazzurro -, anche perché Icardi è un nostro tesserato, non è sul mercato e non abbiamo intenzione di cederlo. Mauro è un giocatore di grande valore, di grande rendimento, che l'Inter vuole tenersi stretto. Se ci saranno evoluzioni diverse, farà parte della sua volontà, ma non mi pare ci siano queste sensazioni. Il rinnovo? È un impegno che ho preso personalmente con Wanda. Formuleremo presto la nostra proposta. Mi sembra azzardato parlare di rottura».(A.Agn.)

