Marotta pro tecnico: «Decide lui chi gioca»

MILANO - Caso Icardi: Marotta punta i piedi e tira le orecchie a Nicoletti. Senza peli sulla lingua, nemmeno per il mediatore d'eccezione scelto da Maurito e Wanda Nara per dirimere la questione, l'avvocato Paolo Nicoletti, che «stimo moltissimo per la sua professionalità, ma non si può pretendere che lui avvocato sappia prima di tutti o tanti i convocati, questo è fantacalcio».

Beppe Marotta, prima di Lazio-Inter, non le manda a dire all'ex capitano e al suo legale, mostrandosi comunque ottimista per l'agognato happy end. «Quando usciremo da questa situazione? Ne siamo già usciti, perché il reinserimento avviene gradualmente - ha concluso l'ad -. Il tecnico ha un ruolo molto difficile, ma ha il diritto di scegliere i collaboratori e i giocatori da mandare in campo e convocare».(A.Agn.)

