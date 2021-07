Marotta: «Mercato creativo, all'altezza pure quest'anno»

Alessio Agnelli

«Opportunità e mercato creativo. Entro fine agosto Simone Inzaghi potrà contare su un'Inter competitiva e pronta a riconfermarsi in campionato». Cogliere le occasioni che il mercato presenta, magari aggirando l'ostacolo di un budget ridotto all'osso (al momento 10-15 milioni, non di più) per gli ultimi acquisti, con estrosi giochi d'incastri.

Ma sempre nel segno della continuità, tecnica e di risultati, «perché considero il mister il giusto proseguimento del solco tracciato da Conte e l'obiettivo non può che essere lo scudetto». Per Beppe Marotta è questa la doppia rotta da seguire, per mantenere alte competitività e ambizioni di squadra. In tema di mercato, sfoderando inventiva e pazienza, doti evidenziate dall'ad nerazzurro e da Piero Ausilio nella lunga trattativa con il Cagliari per piazzare gli esuberi Nainggolan e Dalbert. Ma che potrebbe regalare ora a Simone Inzaghi Nahitan Nandez, jolly di centrocampo rossoblu (nell'ultima stagione impiegato da mezzala e da esterno destro a tutta fascia), tra i preferiti del piacentino (con Dumfries e Bellerin) per il dopo Hakimi. Bisogna avere pazienza, attendere i colpi e non dimenticare che già partiamo da una base solida - ha sottolineato l'ad -, da un gruppo meritatamente campione d'Italia. Nandez? Quest'anno il nostro mercato è basato su opportunità e creatività».

E, nel summit di mercoledì con Giulini, Marotta potrebbe mettere sul piatto anche Agoumé e Pinamonti (in prestito ai sardi come Dalbert; per Nainggolan risoluzione con l'Inter, buonuscita e firma col Cagliari) per ottenere con la stessa formula l'uruguagio, che ha già detto sì. «Le cose stanno andando bene, da parte nostra siamo onorati dell'interesse dell'Inter - ha chiosato Pablo Bentancur, agente di Nandez, a fcinter1908 -. Con la salvezza del Cagliari c'era un promessa: Giulini lo avrebbe aiutato per venderlo a una big in estate. Il presidente ha rapporti ottimi con l'Inter, vediamo».

Intanto, da Lugano, segnali positivi dall'11 di Inzaghi dopo la vittoria ai rigori con gli elvetici. «Sensazioni giuste - ha concluso Beppe Marotta -. Squadra e allenatore rappresentano ciò che noi cerchiamo, una conferma. Portiamo la coccarda tricolore sulla maglia, dobbiamo riconfermarci in quel ruolo. Sia Inzaghi che l'organico sono di prim'ordine».

Lunedì 19 Luglio 2021

