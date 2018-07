Marotta: «La Juve ora è al completo»

Venerdì 27 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - «Bonucci? La Juve oggi è assolutamente a posto». L'ad Marotta sembra escludere un clamoroso ritorno a Torino dell'attuale capitano del Milan, disponibile a ridursi l'attuale ingaggio da 10 milioni bonus compresi. «Ho recepito da parte del Milan la volontà di Bonucci di riavvicinarsi a noi- aggiunge Marotta -, ma il nostro organico è al completo». Vero, almeno per ora. Tutto può infatti cambiare dopo la cessione di Rugani o Caldara.Quest'ultimo sarebbe anche pronto a sposare il Milan, ma la Juve non è convinta di cederlo. Da Torino semmai si spinge per la cessione di Higuain: «Con Ronaldo la concorrenza in attacco è elevata - aggiunge Marotta -, stiamo valutando il futuro di Gonzalo». Sul Pipita c'è anche il Chelsea, benché adesso sembri più interessato a Pjanic, sul quale c'è anche il Barcellona. Le manovre del nuovo agente del bosniaco, Fali Ramadani, non sono piaciute alla Juve, che ha messo il centrocampista davanti a un bivio: rinnovo fino al 2023 o cessione per 80-100 milioni.Un tesoretto che verrebbe investito su un top player come Pogba, esaltato da Allegri: «Non posso dire niente del suo ritorno, perché è un giocatore dello United. Ma mi fa molto piacere vedere quanto sia cresciuto, Pogba ha giocato un Mondiale con grande personalità».L'alternativa al francese resta Milinkovic-Savic, magari chiedendo aiuto a un nuovo alleato dei bianconeri, Jorge Mendes, intermediario ben noto in casa Lazio: fu lui a portare Keita Balde al Monaco, beffando la stessa Juve.Ieri intanto la Signora ha fatto centro con due suoi giovani. Mandragora è passato all'Udinese per 20 milioni, generando una plusvalenza di 14,7 milioni per i bianconeri che potranno esercitare la recompra per 26 milioni. Favilli ha invece schiantato con una doppietta il Bayern Monaco, nella prima uscita stagionale della Juve, che domani (alle 19,05 italiane) affronterà il Benfica a New York.riproduzione riservata ®