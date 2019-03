Marotta-Icardi: prove di disgelo ma le parti sono ancora lontane

MILANO - Obiettivo derby: Marotta anticipa Zhang Jr, sondando il terreno con Maurito e consorte. Un incontro, propedeutico a un secondo già fissato e in programma a stretto giro di posta, per cercare di ricomporre i cocci prima della sfida-Champions di domenica 17 con il Milan e arrivare a «una soluzione nell'interesse di tutte le parti coinvolte».

Nella tarda mattinata di ieri, l'Inter e Mauro Icardi sono tornati a parlarsi e l'annuncio è arrivato direttamente dall'account Twitter del club di Suning, che ha pubblicizzato l'evento con un comunicato ufficiale, sottolineando il clima costruttivo del vertice e la volontà comune di passare oltre. In rappresentanza della società, «l'amministratore delegato sport dell'Inter Beppe Marotta, che ha incontrato l'attaccante Mauro Icardi e Wanda Nara» nella sede di corso Vittorio Emanuele, in un clima di assoluta «cordialità», si specifica nel tweet.

E parte dei meriti vanno al mediatore scelto dall'ex capitano per il faccia a faccia con l'ad: l'avvocato Paolo Nicoletti, ex commissario di Lega e noto tifoso nerazzurro molto vicino alla famiglia Moratti, con il rosarino e la moglie per tutta la durata dell'incontro.

Sia chiaro, la distanza tra le parti c'è ancora e decisivo, in tal senso, sarà il summit che andrà in scena la prossima settimana fra l'ex capitano e Steven Zhang, in arrivo per il derby. Inderogabile, infatti, la decisione sulla fascia, oggetto del contendere e di futura discussione con il presidente. Ma la posizione di Icardi, al riguardo («senza gradi non gioco»), sembra essersi ammorbidita. Nei prossimi giorni, un nuovo incontro tra le parti. L'Inter punta al reintegro in rosa prima del ritorno degli ottavi di Europa League con l'Eintracht e dell'attesissima sfida con i cugini per un posto in Champions.(A.Agn.)

