Marotta duro: altro no alla Lega

MILANO Sono 18 i club che hanno già dato parere favorevole alla bozza di accordo che prevede il recupero nel prossimo fine settimana delle sei partite non disputate nello scorso turno per l'emergenza coronavirus.

Quindi Sampdoria-Verona e Udinese-Fiorentina tra sabato e domenica e poi, lunedì, Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia e il big-match della discordia Juventus-Inter. Ancora da capire la posizione del Napoli, mentre il club nerazzurro ha ribadito la propria contrarietà con una lettera alla Lega di A a firma dell'ad Beppe Marotta. L'Inter ha chiesto che, in caso di slittamento del calendario, siano giocate prima i quattro incontri saltati il 23 febbraio. La Beneamata vuole giocare con la Sampdoria (gara per la quale ancora non c'è un'ipotesi di recupero) a San Siro e poi a Torino con la Juve. L'assemblea straordinaria di Lega, prevista per oggi alle 12 al Salone d'Onore del Coni a Roma, resta convocata, ma potrebbe mancare il numero legale. Molte società, avendo già espresso formalmente la propria posizione, non vorrebbero parteciparvi. Tornando all'Inter, rischia il deferimento della Procura Federale e un'inibizione il presidente Steven Zhang, per aver dato tra le altre cose del «pagliaccio» su Instagram al numero uno di Lega Paolo Dal Pino.

EUROPA - Fuori dai nostri confini, il capo dell'Uefa Alexander Ceferin ha frenato le voci di rischi, a causa del coronavirus, per l'Europeo itinerante che partirà a giugno: «Basta parlare di scenari oscuri». Smentite le porte chiuse per Juventus-Lione di Champions League. L'Uefa dovrà però far fronte alla richiesta del ministro della Sanità spagnolo Salvador Illa, che ha invitato a lasciare vuoti gli stadi in occasione di Valencia-Atalanta di Champions del 10 marzo e di Getafe-Inter di Europa League del 19. Infine anche la Premier League inglese non esclude precauzioni drastiche in caso di estensione del contagio: porte chiuse per una giornata o addirittura sospensione del campionato per qualche settimana.

