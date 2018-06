Maroni: «Io innocente, in appello sarò assolto»

Martedì 19 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Angela Calzoni«Dopo quattro anni di processo sono stato condannato per una raccomandazione mai fatta, viva la giustizia giusta». Maroni ha sfogato su Twitter la sua rabbia e la sua frustrazione per la condanna a 1 anno e 450 euro di multa (con pena sospesa) per il suo intervento a favore della ex collaboratrice dei tempi del Viminale, Mara Carluccio, che grazie alla sua sponsorizzazione è stata assunta dall'ente di ricerca del Pirellone, Eupolis. Ma l'ex governatore si è detto certo di uscirne indenne: «In appello verrò completamente assolto».Maroni inoltre ha fatto sapere di essere invece «sollevato» per l'assoluzione «perché il fatto non sussiste» dall'accusa più grave, quella di induzione indebita per aver fatto pressioni sui vertici di Expo, in modo tale che un'altra sua ex collaboratrice, Maria Grazia Paturzo, potesse partecipare a spese della società a un viaggio per promuovere la manifestazione a Tokyo. Viaggio che poi era saltato perché Maroni aveva preferito andare a Berna, in Svizzera.Sono stati condannati anche l'ex capo della sua segreteria politica, Giacomo Ciriello (un anno e 450 euro di multa), l'allora segretario generale di Regione Lombardia, Andrea Gibelli (a 10 mesi e 20 giorni e 300 euro di multa) e la stessa Carluccio (a 6 mesi e 300 euro di muta).