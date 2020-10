Marito e moglie morti da giorni in casa, è giallo

Salvatore Garzillo

Dopo giorni di silenzio, troppi per loro, il figlio è andato a suonare alla porta dei genitori. Non ricevendo risposta ha chiesto aiuto ai vigili del fuoco che sono riusciti a entrare solo alle 20 (di sabato) e passando dalla finestra perché l'ingresso era chiuso dall'interno. L'aria nell'appartamento di via Bonghi, viziata da almeno 5 giorni di decomposizione, ha anticipato quello che tutti temevano. Marito e moglie sono stati trovati a terra in camera da letto, in una posizione insolita ma che non lascia ipotizzare agli investigatori un possibile omicidio. Lui, 73 anni, era rivolto con la pancia verso l'alto nel piccolo spazio di un metro che separava il letto dall'armadio. Lei, 62 anni, era sopra di lui, nella stessa posizione.

È un piccolo giallo quello a cui lavorano gli uomini della Squadra mobile diretti da Marco Calì. Sui corpi non ci sono segni di violenza, almeno da un primo esame del medico legale. La coppia non aveva nemici e aveva uno stile di vita molto riservato, conseguenza di una condizione di salute precaria di entrambi. L'ipotesi più accreditata, al momento, è che il marito sia caduto dal letto a causa di un malore e che la moglie, affetta da problemi psichici, si sia accasciata su di lui quando ha capito che non respirava più. Scenari plausibili che solo l'autopsia potrà confermare o smentire. Gli investigatori attendono l'esito degli esami per prendere una posizione chiara ma non sembrano orientati verso un omicidio.

