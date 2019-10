Marina Abramovic: «La mia arte è estasi»

Marina Abramovic va in estasi in cucina con santa Teresa. La sala Sottofedericiana della Biblioteca Ambrosiana (ingresso da piazza San Sepolcro) ospita Marina Abramovic Estasi. Tre video del 2009 (titolo The Kitchen. Homage to Saint Therese) in cui l'artista serba si confronta con la santa mistica cattolica per eccellenza, santa Teresa D'Avila. Curata da Casa Testori, questa iniziativa prosegue il connubio, proposto da VanitasClub (parte del Gruppo MilanoCard), tra l'area di San Sepolcro e la video arte con i grandi artisti contemporanei. Un percorso iniziato nel 2017 con Bill Viola e proseguito poi con Michelangelo Antonioni e Andy Warhol.

L'opera si compone di tre video, che documentano altrettante performance tenute nel 2009 dall'artista nell'ex convento di La Laboral a Gijón, in Spagna. Estasi è un titolo che si ricollega allo straordinario precedente della santa Teresa di Gian Lorenzo Bernini.

Dal 18 ottobre al 31 dicembre. Biblioteca Ambroiana. Piazza San Sepolcro. Orari 12-20; sab dom 10-20. Biglietti 9 euro.

Venerdì 18 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA