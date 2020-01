Marco Zorzo

Vedi Napoli e poi... perdi. Per informazioni, chiedere alla Juventus dell'ex Maurizio Sarri. Morale della favola: in cinque giorni Rino Gattuso ha centrato due vittorie pesanti, che potrebbero dare una svolta alla stagione difficile fin qui vissuta dai partenopei. Prima la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia a spese della formazione di Simone Inzaghi. Poi la Juve, dominatrice delle ultime 8 stagioni e mezza in serie A.

Cancellate in due notti quattro sconfitte consecutive al San Paolo. Ringhio ha ridato fiato alle trombe del Napoli. E ridato un senso alla stagione degli azzurri. La zona-Champions è lontana anni luce, d'accordo, ma adesso si respira un'aria diversa dalle parte di Castelvolturno. Con un feeling ritrovato tra il tecnico e la squadra. A cominciare da capitan Insigne, decisivo nelle sfide vinte con la Lazio (in Coppa Italia) e Juve. Insomma, pare sia davvero tornato Lorenzo, il Magnifico dei bei tempi.

E sul fronte mercato, Rino Gattuso ha in mente una sua idea meravigliosa. Un attaccante di peso da affiancare a quelli attuali.

Lo ha individuato come alternativa di Milik (se parte Llorente) perché manca, in organico, un attaccante come lui. Petagna sarebbe perfetto nel suo 4-3-3: permetterebbe a Insigne e Politano (fresco arrivato dall'Inter), di riciclare diverse seconde palle e, col suo modo d'intendere il ruolo, costruirebbe lo spazio per gli inserimenti di Zielinski e Fabian Ruiz.

Un lavoro di manovra, il suo, che Gattuso ritiene prezioso. Dopo la Juve, parlando della generosità di Milik, l'allenatore ha detto: «È venuto a legare il gioco dandoci la possibilità di sviluppare bene la manovra». E Petagna sa farlo naturalmente. Staremo a vedere, anche se la Spal non avrebbe intenzione di cederlo.

Martedì 28 Gennaio 2020, 05:01

