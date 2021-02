Marco Zorzo

Una vittoria più amara di così non si può. Il Napoli supera 2-1 il Granada ma non basta per ribaltare lo 0-2 patito in terra andalusa la scorsa settimana. E così, per Gattuso e i suoi, l'Europa finisce qui, ovvero ai sedicesimi. Pronti, via: Zielinski dopo appena 3 minuti infila Rui Silva.

La rimonta sembra possibile. Ma dopo l'avvio del Napoli al fulmicotone, al Maradona (ex San Paolo) gli spagnoli arrivano al pari, con una zuccata di Montoro al 25'. E per i partenopei le cose si complicano terribilmente. Bisognerebbe segnare tre gol per approdare agli ottavi di Europa League, ma si capisce lontano un chilometro che l'impresa è pressoché ardua. Come scalare una montagna a mani nude.

Nella ripresa Fabian Ruiz, innescato da capitan Insigne, riaccende la fiamma della speranza per gli azzurri. Ma è un fuoco di paglia effimero. D'accordo: 2-3 altre occasioni il Napoli le produce ma il risultato non si schioda più dal 2-1, nonostante i 7 minuti di recupero.

A proposito di recupero, la sfida Juve-Napoli non giocata all'andata, potrebbe essere disputata mercoledì 17 marzo alle 18.

Tutto facile per la Roma con lo Sporting Braga, che bissa all'Olimpico il successo ottenuto in Portogallo: stavolta finisce 3-1. Apre Dzeko al 23', raddoppio di Perez al 74', autorete di Cristante all'87' e Borja Mayoral (91') chiude la contesa.

marco.zorzo@leggo.it

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Febbraio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA