Marco Zorzo Una passione sfrenata per il pallone. Da tempo è l'incontrastato

Una passione sfrenata per il pallone. Da tempo è l'incontrastato re del calciomercato. Anzi, come cita lui stesso: il calcio (mercato) nel sangue. Giancluca Di Marzio, 46 anni, figlio di Gianni, quello che scoprì un certo Diego Armando Maradona, tanto per intenderci. Giornalista di Sky Sport, ora pure scrittore. «Grand Hotel Calciomercato» è diventato già un bestseller: terza ristampa in poco più di un mese dall'uscita. Già tradotto in Giapponese. E ci vogliono fare pure una serie televisiva. Ma il Covid (maldetto) sta imperversando. E Gianluca scuote la testa: «Speriamo bene...».

Di Marzio, quanto può durare il calcio senza pubblico? Va bene vederlo in tv, ma stadi desolatamente vuoti...

«Beh, l'essenziale è che vada avanti. Il campionato deve assolutamente essere concluso».

Altrimenti?

«Se dovesse fermarsi come la scorsa primavera, stavolta non ripartirebbe. Per questo dico: avanti anche senza pubblico, a malincuore, ma non ci sono alternative. E poi, a parte qualche Asl, il protocollo sta tenendo».

Capitolo Nazionale, come vede la Nations League?

«Onestamente io non avrei fatto disputare questa competizione. Il rischio contagi con tutti questi viaggi e partite, anche dall'altra parte del mondo, è elevatissimo».

Però l'ItalMancini ha riconquistato tutti i tifosi: da Merano a Lampedusa, giusto?

«Mancini, che è un selezionatore puro, ha trovato la giusta chiave di lettura. Diciamo che è servita una caduta profonda, tre anni fa, così rovinosa da far ripartire la Nazionale da zero. Il vero merito del ct è che non cura l'aspetto tattico, ma fa esaltare il talento dei giocatori. Tre esempi lampanti: Acerbi e Bastoni che hanno tenuto a bada un certo Lewandowski. E Bernardeschi che in azzurro è rigenerato. Tanto per restare sul pezzo».

Una questione di feeling?

«Lo è tra Mancini e i giocatori. Grande gruppo».

Oltre 7milioni di spettatori l'altra sera per la sfida con la Polonia, tra l'altro.

«Già. Il mio sogno è vedere l'Europeo con gente allo stadio. Non so quanto potrà essere itinerante, come pensava la Uefa. Però l'importante è che si disputerà».

Che mercato dobbiamo attenderci a gennaio?

«Poverissimo, come quello della prossima estate. I tifosi devono solo chiedere ai propri club di non vendere i giocatori».

Ci aspetta un 2021 gramo?

«Purtroppo il Covid ha cambiato il mondo. E con esso, ahimè, pure il calcio».

