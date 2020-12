Marco Zorzo

Una Champions per dimenticare l'ennesimo flop in campionato. Questo è l'imperativo per l'Atalanta targata Gasperini. Stasera a Bergamo alle 21 (arbitro il greco Sidiropoulos, diretta tv in chiaro su Canale 5) servono i tre punti contro i danesi del Midtjylland per proseguire il cammino verso gli ottavi di Champions. Ma Gasp avverte i naviganti nerazzurri atalantini: «Il Midtjylland in Danimarca vince il titolo ed è in testa. Alla prima partecipazione alla Champions ha dato filo da torcere anche ad Ajax e Liverpool...».

Indicazioni sull'infermeria, tra Covid (i primi due) e infortunati: «Miranchuk, Malinovskyi e Pasalic sono fuori, come Gollini, infortunato sabato. Gosens invece è recuperato».

Infine, ostacoli da superare: «Siamo più compatti e riusciamo a difendere meglio rispetto alla prima sosta, ma ultimamente ci sono mancate freschezza e lucidità in zona gol». Leggi un possibile ritorno alla coppia colombiana Muriel-Zapata, Ilicic permettendo. Il tecnico nerazzurro si rituffa in Europa dopo le delusioni in campionato: «In quello scorso avevamo sfiorato i cento gol. Strano non aver segnato a Spezia e col Verona, però abbiamo sempre creato molto. Non si può trovare sempre una spiegazione a tutto: la cosa migliore è guardare avanti e pedalare come dice il Papu». Amen.

