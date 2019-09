Marco Zorzo

Un repulisti vincente, quello di Antonio Conte ad Appiano Gentile e dintorni. Via Maurito Icardi, stessa fine per Radja Nainggolan. E spedito in Bundeliga pure Ivan Perisic, alla corte del Bayern Monaco.

L'Inter del nuovo corso voluto dall'ex ct azzurro è vincente e si specchia in un ragazzo alto nemmeno 170 cm, ovvero Stefano Sensi.

Decisivo già a Cagliari prima della sosta, visto il rigore della vittoria realizzato da Lukaku e procurato con una magia dall'ex Sassuolo. Sensi decisivo con la sua testina d'oro (!) pure con l'Udinese. Proprio lui, il ragazzo voluto fortemente dal nuovo condottiero interista, soffiato al Milan in estate, quando in molti davano il centrocampista alla corte di Maldini & Boban, sponda rossonera della Milano calcistica. Invece picche! Eppure il tecnico leccese non è del tutto soddisfatto: c'è ancora molto da lavorare, Ha detto dopo la vittoria sofferta durante la febbre del sabato sera nerazzurra.

Tuttavia la nemica Juventus, in difficoltà a Firenze, già staccata. Con tanto di frecciatina rivolta a Maurizio Sarri: stia calmo, ora è con i forti. Intanto la Signora insegue l'Inter a due punti, ma stasera il Toro dell'ex Mazzarri, può fare da terzo incomondo e agganciare i nerazzurri al comando, se batterà al Grande Torino il Lecce.

marco.zorzo@leggo.it

riproduzione riservata ®

Lunedì 16 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA