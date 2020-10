Marco Zorzo

Un primo tempo da dimenticare per l'Atalanta, che a Bergamo va sotto 0-2 con l'Ajax (rigore di Tradic e Traoré). Poi la Dea riemerge grazie alla doppietta di Zapata (54' e 60'). Gasp sale a quota 4, con il Liverpool che vince 2-0 con i danesi e va a 6 punti.

Prima della sfida con gli olandesi, Papu Gomez annuncia: «Ho deciso di chiudere la carriera a Bergamo». Poi una confidenza su Ilicic: «Ha avuto il Coronavirus e ha sofferto molto, è caduto in depressione. La testa arriva poi a un momento in cui esplode. Ma ora sta bene, è molto importante per noi». Un mistero, appunto, che dopo qualche mese ha avuto risposta.

Intanto è allarme in casa Lazio. È scattato ieri mattina nel corso della rifinitura a Formello: è in emergenza totale in vista della trasferta di Champions League contro il Bruges in programma questa sera alle 21: oltre ai due lungodegenti Radu e Lulic e all'infortunato Escalante mancavano anche Immobile, Luis Alberto, Lazzari, Djavan Anderson e Andreas Pereira che si vanno ad aggiungere a Strakosha, Armini, Cataldi, Leiva e Luiz Felipe, alle prese con la febbre; una situazione che, in tempi di emergenza Covid, ha fatto subito scattare l'allarme.

marco.zorzo@leggo.it

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Ottobre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA