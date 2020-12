Marco Zorzo

Un Milan più forte di tutto, fin dalle assenze di Ibra (pare fino a metà gennaio) e Rebic. Ma non solo. La Pioli-band risponde al fragoroso 4-0 della Juve al Tardini, con Pirlo ricacciato a -4. E mantiene la vetta dalla A, un punto sopra l'Inter. Niente Zlatan? Ok, Pioli aveva avvertito Rafael Leao: dai lui voleva di più dopo la notte horror di Marassi col Genoa.

Eccolo servito: il golden boy portoghese a bersaglio dopo 6''76 al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo dell'ex De Zerbi, per la rete più veloce della storia nel massimo campionato italiano. Quindi il raddoppio del jolly belga Saelaemakers poco prima della mezz'ora. E nel mezzo pure le rete annullata (per offside) a Calhanoglu. Finale caldissimo, visto che Berardi accorcia al crepuscolo della contesa (89').

Ma la sofferenza giustifica la gioia rossonera con tre punti in saccoccia. Nel 2020 il Diavolo tra campionato e coppe ne ha fatti la bellezza di 104!

Pioli ovviamente soddisfatto a fine gara: «Abbiamo quattro o cinque situazioni di calcio d'avvio, volevamo approcciare bene la partita ma pensare di fare gol dopo 6 secondi non lo speravamo. Sono stati bravi tutti quelli che hanno toccato il pallone in quell'azione».

Quindi il tecnico precisa: «Non eravamo soddisfatti dei due pareggi, oggi (ieri, ndr) abbiamo affrontato una squadra molto forte e che pesava molto non dico in classifica ma da un punto di vista mentale. Ci dà tanta soddisfazione». E sul pesante bilancio delle assenze, il condottiero del Diavolo la vede così: «Abbiamo le idee chiare, la società e l'area tecnica sa che se ci saranno le condizioni giuste per migliorare la squadra si agirà».

Tifosi & Theo. Altro Pioli-pensiero: «Il club ci ha messo nelle condizioni migliori per lavorare, ha un'area tecnica che ha lavorato migliorando la squadra, una tifoseria che pur senza averli allo stadio ci fanno sempre sentire il loro apporto. Forse all'inizio l'assenza del pubblico ci ha forse facilitato nella crescita ma come ha detto Zlatan oggi i nostri supporter ci farebbero volare. Theo Hernandez? Sta crescendo tantissimo anche in fase difensiva, sta diventando un giocatore completo, molto attento e disciplinato. Ha i mezzi per mantenersi al Top».

