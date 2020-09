Marco Zorzo

Un'altra notizia buona e una decisamente brutta. Il Milan ingrana la quarta, intesa come vittorie (due in Europa League e altrettante in campionato). Sbanca Crotone con un 2-0 senza troppi patemi, anche se per schiodare lo 0-0 c'è voluto un rigore di Kessie al 45', procurato dalla giocata geniale (l'unica nel primo tempo) di Rebic: steso dopo un tacco: penalty sacrosanto, confermato pure dal Var.

Raddoppio del gioiellino Brahim Diaz (altra piacevole scoperta made in Paolo Maldini) in avvio di ripresa. Poi l'infortunio di Rebic. La tegola della giornata milanista è caduta all'11', quando Rebic correndo accanto a Magallan è rovinato a terra: molto brutta l'immagine, con il gomito sinistro uscito visibilmente dalla sede.

La diagnosi parla di lussazione, ridotta immediatamente in spogliatoio, prima di andare in ospedale per accertamenti. Giovedì l'ex Eintracht non ci sarebbe stato per squalifica in Portogallo contro il Rio Ave nel playoff per accedere alla fase a gironi dell'Europa League. Per Pioli un'altra assenza pesante nel prossimo turno di campionato (contro lo Spezia), visto che non ci sarà neppure Ibrahimovic, in quarantena per il Coronavirus: Zlatan rientrerà nel derby con l'Inter dopo lo stop dedicato alla Nazionali in programma tra due weekend.

La sfida in terra calabrese è stata comandata dal Diavolo che ha prodotto diverse palle gol e situazioni pericolose dalle parti di Cordaz, lasciano le briciole ai ragazzi di Stroppa, ex di turno, tra l'altro.

Al termine della contesa, Stefano Pioli prova a guardare il bicchiere mezzo pieno e il bicchiere mezzo pieno è un Milan che non sbaglia un colpo, infila il 17° risultato positivo consecutivo: «Era una partita difficile - dice il tecnico rossonero -, complicata. Stiamo giocando spesso e siamo a inizio stagione, è impensabile mantenere sempre i ritmi alti. Abbiamo gestito bene, creando buone situazioni e rischiando poco. Non è stata la migliore partita ma era insidiosa».

Ovviamente a tenere in ansia il gruppo è la sublussazione al gomito di Rebic: «Spero che l'infortunio non sia di lungo tempo. Tempo di recupero? Sembra che non ci sia frattura ed è una buona notizia, questo diminuisce molto i tempi di attesa. Spero che la prima diagnosi sia confermata, con l'assenza di Ibrahimovic siamo un po' stretti lì». Già, tutto dannatamente vero.

