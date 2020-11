Marco Zorzo

Tu chiamale se vuoi emozioni (rossonere). Stefano Pioli come Capello (95-96) e Ancelotti (2003-04). Cinque vittorie nelle prime sei giornate. E con (Don) Fabio e Carletto fu scudetto. Come dire: non c'è due senza tre... Il Milan passa alla Dacia Arena di Udine (campo spesso e mal...volentieri ostico) 2-1. Kessie firma il vantaggio nel primo tempo, De Paul infila su rigore (errore di Romagnoli) il rientrante Donnarumma in avvio di ripresa. E poi ci pensa il solito Ibrahimovic, che in acrobazia a 7' dal termine infila Musso e fa volare i rossoneri a quota 16, che restano saldamente in testa alla serie A.

Proprio come gli squadroni del Diavolo citati. «Un gol bello, sì, ma soprattutto da tre punti in una partita molto difficile». Ibra (bomber del campionato con 7 reti) si gode l'ennesima giornata da protagonista, decisivo nella vittoria del Milan. «È la squadra più giovane d'Europa, ci sono solo io che alzo la media - dice il campione svedese - sono ragazzi che hanno una fame incredibile, noi dobbiamo tutti continuare a lavorare e pensare positivo. Vediamo poi dove arriveremo. La squadra sta facendo molto bene, si lavora e si soffre allo stesso tempo. Spero si possa tornare alla normalità tutti, e che presto il pubblico possa vedere questo Milan e accompagnarci in questa avventura».

Ancora una battuta (via social) di Zlatan sulla rete che ha consegnato i tre punti al Diavolo: «Perché correre se puoi volare...».

Quindi Pioli sulla vittoria a Udine, compreso il rigore cntro: «Le decisioni vanno accettate. Una partita difficile, i miei ragazzi sono stati molto forti come spirito e volontà e alla fine sono riusciti a vincere. Sono soddisfatto, la crescita passa anche attraverso queste partite. L'Udinese faceva tanta densità in mezzo al campo e ripartiva bene. Vincere una partita del genere significa fare uno step importante anche a livello mentale. Abbiamo cercato di essere sempre offensivi».

Altro Pioli-pensiero: «Io so che sto allenando una squadra forte. Gliel'ho detto a fine primo tempo, siamo una squadra giovane ma per me non sono secondi a nessuno. Siamo ancora all'inizio, l'anno scorso siamo arrivati sesti, le squadre che ci hanno preceduto sono forti. Il nostro obiettivo è migliorare la posizione della passata stagione. E, ovviamente, andare avanti in Europa League. Dobbiamo fare un passo alla volta».

E come la mettiamo con le dichiarazioni di Ibra sullo scudetto? «Zlatan può dire quello che vuole, sa benissimo quanto è importante per la crescita di questa squadra che il percorso è lungo è difficile. Pensiamo una partita alla volta e a superare queste sfide difficili». Amen.

