Torna la Nazionale, protagonista nella settimana pre-pasquale. Tre gare in sei giorni, a partire da giovedì a Parma contro l'Irlanda del Nord, quindi domenica a Sofia per la sfida alla Bulgaria. Poi, mercoledì della prossima settimana a Vilnius opposti alla Lituania. Tutte e tre per le qualificazioni al Mondiale in Qatar del prossimo fine anno. Da registrare la prima chiamata azzurra per l'atalantino Toloi e dello spezzino Ricci.

Il ct dell'Italia, Roberto Mancini, ha diramato una lista di 38 giocatori. Per Ricci, come per i tre interisti inseriti nel gruppo (Bastoni, Barella e Sensi) la presenza in Nazionale è però subordinata alle disposizioni delle autorità sanitarie per l'emergenza Covid.

Comnunque sia, da ieri sera l'ItalMancini è in ritiro nel quartier generale di Coverciano, dove resterà fino a mercoledì, poi il trasferimento in terra parmense per l'esordio al Tardini in vista delle qualificazioni a Quatar 2022. Una finestra decisamente importante prima degli Europei di giugno e luglio e delle semifinali di Nations League, che si terranno in Italia in autunno: Italia-Spagna il 6 ottobre a San Siro, il 7 allo Stadumm a Torino Belgio-Francia. Il 10 le finali. Tornando al presente, bisogna iniziare con il piede giusto il gruppo C, quello per Quatar 2022. E Mancini vuole subito un tris di vittorie. E c'è pure una graditissima novità in casa azzurra: ritrova la Nazionale Daniele De Rossi. L'ex centrocampista romanista, campione del Mondo nel 2006 e vice campione d'Europa nel 2012, entra a far parte dello staff nella nuova veste di assistente tecnico.

L'Italia scenderà in campo nella prima partita con il lutto al braccio in memoria di quattro azzurri scomparsi negli ultimi mesi: Pietro Anastasi, Mauro Bellugi, Pierino Prati e Pablito Rossi.

I convocati. Portieri: Cragno (Cagliari), Donnarumma (Milan), Meret (Napoli), Sirigu (Torino).

Difensori: Acerbi (Lazio), Bastoni (Inter), Biraghi (Fiorentina), Bonucci e Chiellini (Juventus), Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Chelsea), Ferrari (Sassuolo), Florenzi (Paris Saint Germain), Lazzari (Lazio), Mancini e Spinazzola (Roma), Toloi (Atalanta).

Centrocampisti: Barella (Inter), Castrovilli (Fiorentina), Cristante (Roma), Locatelli (Sassuolo), Mandragora (Torino), Pellegrini (Roma), Pessina (Atalanta), Ricci (Spezia), Sensi (Inter), Soriano (Bologna), Verratti (Paris Saint Germain).

Attaccanti: Belotti (Torino), Berardi (Sassuolo), Bernardeschi (Juventus), Caputo (Sassuolo), Chiesa (Juventus), El Shaarawy (Roma), Grifo (Friburgo), Immobile (Lazio), Insigne (Napoli), Kean (Paris Saint Germain).

