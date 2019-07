Marco Zorzo

TORINO - Tutta colpa del (buonissimo) Barolo. Bevuto con eccessiva ingordigia. Questo ha significato guai al volante per David Trezeguet. L'ex attaccante della Juve e della Nazionale francese, 41 anni, è stato fermato l'altra sera in via Po, a Torino, mentre guidava il suo Suv.

Trovato con un tasso alcolico molto superiore ai limiti consentiti, è stato denunciato per guida in stato d'ebbrezza e gli è stata ritirata la patente. Trezeguet è apparso subito alticcio agli agenti: inizialmente s'è rifiutato di sottoporsi all'alcol test, ma un'ora più tardi ha effettuato il controllo, e il palloncino ha dato per tre volte risultati superiori alla norma (valori tra 1,5 e 1,7).

Grave anche l'atteggiamento nei confronti delle forze dell'ordine. Agli agenti Trezeguet ha detto: «Lo faccio il test, ma dopo un'ora».

Poliziotti e agenti gli hanno spiegato che non era possibile attendere. A quel punto Trezeguet li ha insultati: «Pezzenti, poveracci, non guadagnate nemmeno duemila euro..». Poi si è convinto e ha fatto il test. David, al momento del fermo, era in macchina con un amico. Rientrava da Monforte d'Alba, località nelle Langhe, dove aveva partecipato a una degustazione di vino con un altro ex juventino, Mauro German Camoranesi. Gli amministratori comunali avevano ospitato i due ex calciatori per cena, offrendo loro varie bottiglie di Barolo di diverse annate. Insomma, per Trezeguet, un autogol che sa di clamoroso. Un brutto episodio per il francese.

Venerdì 19 Luglio 2019, 05:01

