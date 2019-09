Marco Zorzo

Si riparte con il solito spezzatino: dalle 15 di sabato con un inedito Fiorentina-Juventus, vista l'ora, fino alle 20,45 di lunedì 16, quando Torino-Lecce chiuderà la terza di serie A con il monday night. Il terzetto al comando con sei punti è del tutto strano. D'accordo la Signora, che ha cambiato direttore d'orchestra: via Max Allegri, ecco Maurizio Sarri, l'antico nemico. A proposito dell'ex Napoli e Chelsea, al Franchi farà il suo debutto sulla panchina bianconera in campionato, visto che nelle prime due giornate è stato sostituito dal suo vice, Giovanni Martusciello, l'Aladino da Ischia, già secondo di Luciano Spalletti all'Inter.

Per Sarri il peggio è passato: polmonite superata, ora tornerà a guidare CR7 & C. da bordo campo con il solito mozzicone di sigaretta rigorosamente spento. Con Madama ecco l'Inter dell'ex amico juventino Antonio Conte, condottiero rivoluzionario nerazzurro. Quello che ha fatto mezza piazza pulita dalle parti di Appiano Gentile: via Perisic e Icardi, ovvero i duellanti della passata (e per certi versi) travagliata stagione nerazzurra, con la qualificazione alla Champions colta nei minuti finali dell'ultima giornata a San Siro contro l'Empoli. La febbre del sabato sera vedrà l'Inter al Meazza ospitare l'Udinese, squadra che portò in Italia Sanchez, pronto a riassaporare il gusto della serie A dopo aver respirato arie importanti in Liga e Premier League

Poi il Toro targato Mazzarri a fare da terzo incomodo, lì in vetta. Lazio, Genoa e il Bologna di Mihajlovic (che però non andrà in panchina perché inizierà il secondo ciclo di terapie per combattere la leucemia) sono in scia. Mentre Milan, Roma e Napoli stanno ancora a guardare. C'è però chi sta peggio: la Viola di Montella e la Samp di Di Francesco ancora a zero. Ma dopo appena 180' nessuna condanna.

Lunedì 9 Settembre 2019, 05:01

