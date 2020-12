Marco Zorzo

Sette. Come le vittorie consecutive dell'Inter di Antonio Conte, che stavolta fa il record (nella passata stagione si fermò a sei), emulando il suo predecessore Spalletti (due anni fa). E tocca quota 33 punti a Natale. Tutto questo grazie al 2-1 conquistato al Bentegodi. Ma vede il primato svanire, visto che il Milan batte 3-2 la Lazio in pieno recupero,

Dopo un primo tempo a reti inviolate ed equilibrato, ecco la girata vincente di Lautaro Martinez in avvio di ripresa (51'). Quindi il pari scaligero con Ilic (63'), dopo l'erroraccio di Handanovic sullo spiovente di Faraoni, poi il sorpasso interista firmato da Skriniar, di crapa (69').

Antonio Conte a fine contesa se la gode: «Orgoglioso di questo gruppo. Vincere qui non era affatto semplice. Il Verona è un avversario ostico, ha creato difficoltà alle altre big del campionato. Per quanto ci riguarda, felice della settima vittoria consecutiva: abbiamo fatto filotto da quando abbiamo ripreso dopo la sosta. Proprio un bel bottino raccolto finora. L'essenziale è farci trovare sempre pronti, anche perché non mancano certamente gli avversari di qualità per la corsa scudetto. A partire dal Milan, ma pure la Juve. Il Napoli, che reputo una squadra forte e completa, poi l'Atalanta che se la gioca sempre con chiunque. Senza dimenticare Roma e Lazio, naturalmente. Insomma, siamo proprio in bela e abbondante compagnia per la corsa al titolo».

L'ex ct poi sul capitolo mercato sbotta: «Credo che in certi frangenti non venga compreso il mio pensiero all'esterno del club. Ma credo che il sottoscritto e la dirigenza vada avanti all'unisono e compatta. Eriksen? Intanto gli faccio gli auguri perché è diventato papà. Poi vedremo...».

A questo proposito, non si nasconde Beppe Marotta. L'ad nerazzurro prima del match con il Verona, ha parlato di calciomercato chiudendo di fatto il discorso Eriksen: «Conoscete i giocatori che rappresentano la lista di trasferibili, loro stessi vogliono e desiderano giocare di più e cercheremo di accontentarli, da qui partiremo per poi sostituirli. Eriksen è fra questi? Direi di sì ma non è una punizione. Ha avuto difficoltà di inserimento, non è funzionale, è un dato oggettivo. È giusto dargli la possibilità di avere più spazio altrove».

Il danese, tra l'altro, assente pure ieri, visto che è tornato in patria per stare vicino alla moglie che ha partorito una bambina. Quella contro il Cagliari potrebbe essere stata la sua ultima partita con la maglia dell'Inter.

