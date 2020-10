Marco Zorzo

«Se mi sto prendendo una rivincita su chi ha fatto valutazioni sbagliate su di me? Il campo dice sempre la verità e a Parigi io riesco a esprimere il mio calcio». Alessandro Florenzi ha espresso tutta la sua soddisfazione per il trasferimento al Psg dopo un periodo complicato e l'addio alla Roma. «Sono entrato in un gruppo che mi ha fatto subito sentire bene e mi ha subito accettato - ha spiegato ieri a Coverciano con la Nazionale -. Senza contare che al Psg giocano tanti grandi campioni e c'è davvero tanta qualità».

Capitolo Nazionale, l'ex giallorosso spiega l'amichevole contro la Moldova, in programma domani sera a Firenze: «Mancini ci ha già detto che dobbiamo affrontarla con l'obiettivo di vincere per il ranking».

Poi ancora il Florenzi-pensero: «La Nazionale non è trascinante solo per i club, ma anche per la gente - aggiunge il 29enne romano in conferenza stampa dal ritiro azzurro -. In molti mi chiedono della Nazionale, evidentemente li facciamo divertire. L'impronta di Mancini è evidente, qualunque giocatore riesce a inserirsi nel gruppo come se fosse qui da tanto tempo».

La vittoria di Amsterdam ai danni dell'Olanda ha confermato che la striscia di 11 vittorie consecutive, interrotta dal pareggio con la Bosnia, non è stata casuale: «Siamo stati bravi a ritrovarci dopo la situazione determinata dal Covid, speriamo di poter preparare l'Europeo senza intoppi».

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Ottobre 2020, 05:01

