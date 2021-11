Marco Zorzo

Sapessi com'è strano giocare la Supercoppa a Milano... Già, alla faccia dell'Arabia Saudita, luogo prescelto in un primo momento come location. Il Trofeo che mette di fronte i vincitori dello scudetto opposti con chi ha vinto la Coppa Italia, si giocherà a San Siro, il prossimo 12 gennaio. La decisione è stata presa ieri dal Consiglio di Lega. Quindi Inter-Juve al Meazza, per la gioia del popolo nerazzurro, mentre quello bianconero storce il naso (eufemismo...).

Milano come sede non sarebbe affatto gradita agli juventini, che protestano: è da una vita che il Trofeo messo in palio dalla Lega Calcio non si disputa all'ombra della Mole dal 2005 (Juve-Inter 0-1, al fu Delle Alpi). Attenzione però, anche all'ombra della Madonnina la sfida mancava quasi 11 anni e mezzo (Inter-Roma 3-1), ovvero 21 agosto 2010.

L'idea della Supercoppa italiana nacque nel 1988: l'occasione fu una cena tra tifosi della Sampdoria fresca vincitrice della Coppa Italia, nel corso della quale il giornalista Enzo D'Orsi propose al compianto Paolo Mantovani, al tempo presidente del club blucerchiato, di organizzare una sfida per un nuovo trofeo, da disputarsi tra la squadra campione d'Italia e quella vincitrice della coppa nazionale, sul calco dell'allora Charity Shield inglese.

Qualche settimana dopo la cosa venne sottoposta all'allora presidente della Lega Nazionale Professionisti, Luciano Nizzola, il quale avallò il progetto. Prima sfida in posticipo, al termine della stagione 88-89, proprio a San Siro (14 giugno 1989!): Milan-Samp 3-1. Trofeo che ha varcato pure gli Oceani: due volte negli States, ben tre a Pechino, poi Singapore e Shanghai, addirittura a Tripoli nel 2002 (Juve-Parma 2-1).

Pure Gedda e Riad, in Arabia, quindi Doha, in Qatar. Fino al Mapei Stadium a Reggio Emilia, nella passata stagione (lo scorso 20 gennaio, Juve-Napoli 2-0). Milano ha il record di finali, con la prossima saranno 12. Per quanto riguarda l'albo d'oro, la Juventus ha vinto la Suoercoppa 9 volte, seguono Milan 7, Inter e Lazio 5, Napoli e Roma 2, Samp, Parma e Fiorentina una.

marco.zorzo@leggo.it



Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Novembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA