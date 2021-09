Marco Zorzo

Riepilogo delle puntate precedenti pre-Europei. Italia in testa a punteggio pieno (9 punti, sei gol fatti e nessuno subìto nelle prime tre gare con Nord Irlanda, Bulgaria e Lituania) nel gruppo C per le qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022.

Stasera al Franchi di Firenze (alle 20,45, diretta Rai Uno), verrà osservato un minuto di raccoglimento per commemorare Francesco Morini, il difensore della Juventus scomparso martedì all'età di 77 anni, che ha vestito la maglia azzurra 11 volte. L'ItalMancini giocherà con il lutto al braccio. A proposito, ieri a Coverciano il ct ha inquadrato la situazione dopo il trionfo di 53 giorni fa a Wembley: «La nostra speranza è che si sia aperto un ciclo con la vittoria dell'Europeo, il Mondiale non è così lontano e questa squadra può ancora migliorare. E se poi ti diverti alla fine vinci perché quando fai un lavoro che ti diverte dai sempre il massimo: nel calcio ci sta anche di perdere ma speriamo avverrà dopo il 2022».

E alla viglia della prima partita dell'Italia da campione d'Europa, contro la Bulgaria, altro Mancini-pensiero: «Ora l'obiettivo principale è qualificarci, ma sarebbe deleterio pensare di fare una passeggiata domani (stasera, ndr) con la Bulgaria. Quale messaggio è stato la vittoria dell'Europeo? Quando fai qualcosa come fatto da noi per mantenere quel livello lì devi essere ancora più forte. Ma la nostra è una squadra che può migliorare e questo successo può dargli la forza per fare ancora di più. Poi il divertimento è alla base del calcio e se ti diverti alla fine vinci, quando fai un lavoro che ti fa divertire poi lo fai sempre al massimo. Nel calcio ci sta anche di perdere, ma speriamo sarà dopo il 2022. L'importante è che la squadra dia sempre il massimo».

Mancini che potrà sfruttare anche una serie A che sarà molto equilibrata. «Il nostro campionato è sempre bello anche se ha perso giocatori importanti. Per noi e per la Nazionale è importante far giocare giovani per farli diventare importanti a livello internazionale». Il tecnico jesino ha parlato poi dei singoli. «Immobile? Ciro ha sempre fatto bene, così come Belotti. Deve solo continuare a giocare e a stare tranquillo. A volte si fa un po' più di fatica, anche perché alcune gare erano di livello altissimo, ma lui e il Gallo hanno sempre fatto ciò che dovevano fare e questa è stata una cosa decisiva. Zaniolo? Per me è difficile darne un giudizio sulla sua maturazione, io lo vedo poco. Per avere una carriera lunghissima serve essere sempre un professionista serio. La speranza è che stia sempre bene perché il suo gioco è fisico. Poi sulla vita privata io mi fido dei ragazzi, io spero che riuscirà a sfruttare queste grandi qualità che ha». Amen.

marco.zorzo@leggo.it



Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Settembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA