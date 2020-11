Marco Zorzo

Riecco l'Atalanta spavalda e senza paura, quella della passata stagione, tanto per intenderci. Gasperini a Liverpool, in casa Klopp, ha ritrovato la sua Dea: 2-0 ai Reds (e 0-5 non calcellato, ma dimenticato). Primo tempo d'autore, dominato dai nerazzurri bergamaschi, dove è mancato solo il gol, viste le diverse occasioni create dalle parti di Alisson. I Reds? Primo acuto solo sul finire della prima frazione, dopo aver sofferto Papu & compagni per 44 minuti.

Ripresa. Si riparte con lo stesso film visto in precedenza. E Atalanta che si porta avanti al 60' grazie a Ilicic, che in scivolata trasforma in oro il traversone del Papu. Quattro più tardi il raddoppio a firma di Gosens. Ancora uno spiovente di Gomez, Hateboer fa da sponda per il tedesco che la mette dentro con un perfetto piattone.

Nel finale forcing del Liverpool, ma Zapata sfiora il tris. Gasp più che mai in corsa per la qualificazione agli ottavi. Primo il Liverpool con 9 punti, Atalanta 7 con l'Ajax, che nell'altra gara del girone ha battuto 3-1 i danesi del Midtjylland (che restano a quota zero).

