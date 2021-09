Marco Zorzo

Reduce dal 2-2 all'esordio stagionale in Champions in casa del Villarreal, l'Atalanta oggi (alle 18,45) ospita gli svizzeri dello Young Boys, capaci di sgambettare (2-1) alla prima lo United di CR7. E Gasperini ricorda pure: «A Bergamo in Champions non abbiamo mai vinto e non sarebbe male farlo congli svizzeri, una partita importante ma non decisiva, anche se i punti sono uguali ovunque, sia chiaro. E vorremmo far felici i nostri tifosi, che ritroviamo in Europa per la prima volta qui a Bergamo».

Altro Gasp-pensiero: «Lo Young Boys è una squadra offensiva con un'identità, ma questo è un girone (F, ndr) dove far risultato ovunque e con chiunque - chiude - . Le partite non sono mai scontate, anche a Villarreal per noi è stata aperta a risultati diversi. Ci vogliono umiltà e consapevolezza».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Settembre 2021, 05:01

