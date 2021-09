Marco Zorzo

Record mondiale eguagliato in agro-dolce. L'Italia di Mancini ottiene il trentacinquesimo risultato utile consecutivo, come il Brasile Mundial del Fenomeno Ronaldo (2002) e della Spagna campione di tutto (due Europei e un Mondiale tra il 2008 e il 2012). Finisce 1-1: Chiesa illude poi il pari choc bulgaro prima del riposo. Italia al comando sempre del gruppo C con 10 punti, ma con due gare in più rispetto alla Svizzera. E la sfida di domenica a Basilea diventa decisiva per la qualificazione a Qatar 2022.

Primo tempo da (quasi) andamento lento da parte dei campioni d'Europa. Diciamo la solita Italia di inizio stagione? Forse. Complice pure l'atteggiamento praticamente difensivo della Bulgaria: 10 uomini dietro la linea del pallone. Con bus (di giocatori) parcheggiati al limite dei propri 16 metri.

Rispetto agli eroi di Wembley due cambi per Roberto Mancini: Florenzi per Di Lorenzo e Acerbi al posto di capitan Chiellini (in panchina). Azzurri comunque padroni del campo, magari un pizzico di cattiveria in più non guasterebbe. Il primo squillo dell'ItalMancini al 12' con Insigne vicino al bersaglio.

Vantaggio che arriva quattro più tardi con una rete bellissima firmata da Chiesa, che infila l'ottimo Georgiev con un preciso colpo di collo, dopo la triangolazione con Immobile.

Altra occasione azzurra al 36': errore di Antov, Immobile, da posizione decentrata impegna Georgiev e Insigne dal limite dei 16 metri non inquadra la porta.

Dal possibile 2-0 all'1-1 della Bulgaria. Errore di Florenzi che lascia via libera a Despodov, pallone nel mezzo e Iliev la mette alle spalle di Donnarumma.

Italia beffata nell'unica azione subìta nel primo tempo. Prima del riposo Insigne aggancia un pallone delizioso e conclusione di sinistro, respinta di piede dal portiere avversario.

Ripresa. Si gioca solo nella metà campo bulgara. Al 59' Barella, poco prima di uscire, manda sull'esterno della rete. Tre più tardi Chiesa, imbeccato da Barella spara sul portiere che si rifugia in angolo. Poi ancora Georgiev sugli scudi: dice di no a Immobile, pescato da Verratti.

Sorriso amaro per Mancini a fine contesa: «Ci è mancata la precisione in zona-gol. Non abbiamo sfruttato le occasioni create: e non sono state poche. Abbiamo avuto troppa fretta e frenesia. Comunque non è questione di condizione: stiamo bene fisicamente». E adesso come la mettiamo? Il ct non ha dubbi: «Domenica bisogna vincere in Svizzera».

Stesso concetto espresso da capitan Bonucci: «C'è grande rammarico: abbiamo preso gol nell'unica ripartenza concessa alla Bulgaria. Questo significa che andremo a Basilea solo per vincere. Punto e basta».

