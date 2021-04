Marco Zorzo

Prima semifinale di Champions: Real Madrid-Chelsea finisce 1-1: botta e risposta nel primo tempo con Pulisic e Benzema.

PSG-CITY - Pep nudo alla meta? Macché. Leggere per credere come la vede Guardiola, condottiero del City, nella semifinale di andata stasera (alle 21) al Parco dei Principi: «Andiamo a Parigi con un solo obiettivo: vincere. Altri risultati non ci interessano. Non so se apparteniamo all'élite della Champions, ma vogliamo sempre esserci. La proprietà del Manchester City ha fatto grandi investimenti, ha reso la squadra competitiva per l'Inghilterra e l'Europa. Siamo felici di andare a Parigi per giocarci mezza finale, poi penseremo a conquistare la Premier». E il Psg cosa risponde? Ecco il Neymar-pensiero: «Sarà una partita difficile, è una semifinale di Champions. Non c'è un avversario semplice da affrontare in questa fase della competizione. Il City è una grande squadra, come il Bayern Monaco. Faremo del nostro meglio, daremo tutti per arrivare in finale», spiega l'ex Barça.

ROMA - Domani toccherà all'Europa League, con la Roma, unica italiana superstite, a difendere l'onore italico. I giallorossi saranno di scena a Manchester (alle 21), contro lo United di Pogba e Cavani, giustizieri del Milan agli ottavi. Alla stessa ora c'è anche Villarreal-Arsenal.

