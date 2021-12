Marco Zorzo

Plusvalenze Inter, seconda parte. Non è escluso che gli inquirenti milanesi, che stanno indagando su presunte irregolarità nei bilanci del club nerazzurro, possano decidere più avanti di affidare una consulenza tecnica a un esperto per l'analisi dei rendiconti finanziari della società e degli elementi emersi dalle acquisizioni di documenti effettuat dalla Gdf.

In questa prima fase delle indagini, comunque, saranno gli investigatori a studiare e ad analizzare le carte, tra cui contratti, movimenti di denaro, fatture e anche le mail scambiate tra dirigenti e responsabili della società nerazzurra e altre squadre.

Tra l'altro, già dai primi dati raccolti sembra siano emersi alcuni elementi utili per delineare delle «peculiarità», stando a quanto riferito, del «sistema italiano» delle operazioni di calciomercato, soprattutto legate alle cessioni o agli scambi di giocatori di fascia medio-bassa. L'indagine si muove per ora con l'ipotesi di falso in bilancio a carico di ignoti, ma gli inquirenti sono al lavoro anche per valutare, sulla base degli atti acquisiti, se ci siano o meno altri profili di presunte irregolarità.

Inoltre Ssno state effettuate acquisizioni anche su dispositivi informatici, alla ricerca di mail e messaggi tra dirigenti, responsabili e dipendenti relativi alle cessioni e scambi di calciatori tra il 2017 e il 2019. Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Dicembre 2021, 05:01

